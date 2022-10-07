Изменения в ПДД, касающиеся в том числе самокатов и гироскутеров, вступят в силу с 1 марта

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Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", - говорится в соответствующем документе.

Правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Из текста сообщения следует, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. В кабмине добавили, что на электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, если максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова