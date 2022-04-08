Избран новый глава Промышленного района Самары - Данил Морозов

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"Избран новый глава Промышленного района Самары - Морозов Данил Викторович.

К обязанностям он приступает в самый разгар месячника по благоустройству, для включения в работу времени немного. Знаю Данила Викторовича по его деятельности в комитете по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии Думы городского округа Самара. Уверена, что с поставленными задачами он справится!

Поздравляю и желаю успеха в работе, взаимопонимания с жителями и всему району - дальнейшего процветания!" - сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары