Из-за использования VPN-сервисов жители региона рискуют безопасностью своих персональных данных

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Россия находится на втором месте по скачиваниям VPN-сервисов в мире. Только в июле их скачали более 12 миллионов раз. Пропорционально этому растет и число краж персональных данных пользователей – на 15-20% ежегодно.

Изначально VPN-сервисы использовались для того, чтобы сотрудники одной организации могли взаимодействовать в рамках одного защищенного канала связи. Сейчас эта технология используется не для сохранности данных, а для обхода блокировок. В связи с этим, сервисы стали мегапопулярными. Это играет на руку и злоумышленникам.

«Есть платные VPN-сервисы, но есть и бесплатные, - отметил в прямом эфире ЦУР Самарской области заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. – Но бесплатные приложения создаются коллективами людей, цель которых не сделать что-то доброе для мира, а получить некий коммерческий интерес. Соответственно, VPN-сервисы могут в совершенно различных целях использовать тот трафик, который пропускают через себя. Они могут собирать информацию о ваших предпочтениях – на какие сайты вы заходите, чем интересуетесь. Это может использоваться для формирования таргетированной рекламы. Во-вторых, если мы говорим о совсем недобросовестных операторах VPN-сервисов, дело может доходить до того, что чисто теоретически информация о ваших учетных данных может перепродаваться на сторону. С помощью VPN злоумышленники могут получить не просто Ф.И.О. и электронную почту пользователя, а его реальный IP-адрес, логины, пароли и историю посещения сайтов. Использование VPN -сервисов – это ваша собственная ответственность на свой страх и риск. Нужно отдавать себе отчет, что вы предоставляете данные не только интернет-провайдеру, с которым у вас заключен договор, но и некоему третьему лицу, который обеспечивает туннель, который позволяет обойти блокировки. А уж как он распорядится информацией о вас– это на совести оператора VPN -сервиса».

По словам Константина Преснякова, среди самых популярных бесплатных VPN-сервисов более 84% перехватывают пользовательский трафик, соответственно, осуществляют его анализ. При этом, при передаче трафика от одного узла к другому, от пользователя до конечной точки, как правило, осуществляется шифрование. 18% VPN-сервисов трафик не шифруют, то есть, по сути, он выходит в открытом виде. И около 40% сервисов вшивают различную контекстную рекламу. Доходит до того, что могут предустанавливать на ваши устройства те или иные рекламные приложения без согласия и ведома владельца.

«Используя платный VPN, нужно предварительно изучить договор, какие гарантии предоставляет сервис, какие предоставить не может. Исходя из этого, вы принимаете решение – использовать этот сервис или нет, - отмечает Константин Пресняков. - Стоит ориентироваться на наиболее известные и раскрученные сервисы. Так как под видом VPN-сервисов могут скрываться сайты злоумышленников. Деньги с вас возьмут, но по факту ничего не сделают. Такие ситуации тоже возможны».

Внимание на ненадежность VPN-сервисов обращают и западные IT-гиганты. Так, например, Google и Apple обновили правила в Play Store и App Store. Согласно новым правилам, которые заработают в ноябре этого года, VPN запрещается сбор персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия. Кроме этого, оператор сервиса должен предупредить – для каких целей он собирает информацию.

Пока самым надежным способом обезопасить себя от утечки данных специалисты рассматривают отказ от сервисов VPN. Возможность просматривать ленту новостей в запрещенных соцсетях может быть слишком рискованной. Стоит взвесить риски и сделать выбор в пользу безопасности.

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