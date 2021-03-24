Из-за дефицита офсетной бумаги могут подорожать книги 

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Книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщили РБК крупнейшие игроки этого рынка. Издательской группе «Эксмо-АСТ», как рассказал ее президент Олег Новиков, даже пришлось из-за недостатка такой бумаги перенести выпуск ряда книг. В группе «Просвещение», специализирующейся на учебной литературе, тоже ощущают дефицит сырья, подтверждает пресс-служба группы.



Проблема дефицита бумажной продукции существует в России с февраля этого года, констатирует Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП). Помимо издательств страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, добавляет Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В» (поставляет материалы для полиграфии на российский рынок). Сенаторов называет ситуацию на рынке беспрецедентной и прогнозирует, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года.

Если ситуация с нехваткой бумаги на российском рынке не стабилизируется, ее придется закупать у финских производителей — тогда подорожает производство книг и, соответственно, увеличится их цена в рознице. Стоимость книг может вырасти из-за этого на 20%, констатирует президент «Эксмо-АСТ».



В «Просвещении» утверждают, что пока «частично справиться с ситуацией позволяет грамотное планирование печати тиражей».





Фото: Вадим Жернов / ТАСС / РБК