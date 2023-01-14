Из Тольятти отправился очередной гуманитарный конвой нашим военнослужащим

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В зону проведения спецоперации из Тольятти отправилась очередная колонна с дополнительным оснащением и предметами первой необходимости для земляков, в том числе мобилизованных жителей города и региона, которые защищают нашу Родину. В составе гуманитарного конвоя - представители фонда ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика» и общественного фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина, а также сотрудники городской администрации.



"Нахожусь на связи с бойцами, командирами подразделений. Поэтому мы понимаем, какие потребности есть у наших защитников. Везем то, о чем попросили ребята: дерево, металлический лист, различное специальное оборудование, генераторы, тепловые пушки, печки-буржуйки, тёплые вещи и обувь, средства гигиены, продукты питания, гостинцы и посылки из дома", - рассказал о подготовке конвоя в своём Telegram-канале глава Тольятти Николай Ренц.



"Есть и то, что собрали сами жители, коллективы организаций, сотрудники наших муниципальных учреждений образования, культуры, спорта. Искренне благодарю всех тольяттинцев за этот сердечный отклик, за стремление помогать мужественным ребятам, настоящим героям, которые самоотверженно защищают нас с вами, нашу страну. Грузы для наших военнослужащих идут регулярно. И мы будем делать это столько, сколько потребуется. Мы все вместе должны создать те условия для наших бойцов, которые необходимы им для победы. А победа будет за нами", - подчеркнул глава города.

Фото: скриншот видео