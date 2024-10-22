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Из Тольятти на передовую отправился большой гуманитарный конвой

22 октября 2024 18:46
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4 автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи.

Сегодня из Тольятти в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. В сборе всего самого необходимого для выполнения боевых задач приняли участие десятки неравнодушных жителей города, представители различных организаций и предприятий Автограда. Груз передадут военнослужащим в 36 различных подразделений.

В составе груза техника, инструменты, строительные материалы, носилки, медикаменты. По просьбе бойцов были закуплены автозапчасти, колеса, средства связи. С наступлением холодов особой ценностью пользуются печи и маскировочные сети.

«Сейчас наступила осень. Зелень заканчивается, и все жители Тольятти подключились к изготовлению именно грязной осенней маскировочной сети. Кроме того, бойцы попросили в этот раз привезти им огромное количество тепла. Это печки, утеплители, газ. Большая благодарность всем неравнодушным жителям, предприятиям, школам. Всем, кто помогал, ежедневно собирал помощь, которую мы передадим в руки наших бойцов», - подчеркивает руководитель волонтерского движения ТОЛЬЯТТИZOV Ирина Зубцова.

Среди тех, кто помогал сегодня в формировании и отправке гумконвоя, - участник спецоперации с позывным «Лютый». Когда-то он прошел чеченскую кампанию, сейчас снова защищает интересы родной страны.

«Надо защищать свою страну. Наши деды и отцы защищали ее. И я пошел, следуя их примеру. Сегодня я тоже хочу показать пример молодому поколению», - говорит герой. За проявленную самоотверженность, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга «Лютый» уже награжден медалью за отвагу и орденом мужества.  

Своим материнским теплом щедро делится жительница Тольятти Татьяна Валентиновна. Пока ее сын на передовой вместе с родственниками она закупает и передает ребятам средства гигиены, газ, продукты.

«Сети плету, вместе с другими волонтерами делаем энергетические батончики. Зная, что сын там не один, я на всю группу посылки и готовлю. В церковь хожу, молюсь за них. Надеюсь, что ребята скоро вернутся живыми и здоровыми», - говорит женщина.

Для оказания помощи военным уже 2 года в Автограде при поддержке Администрации города реализуется акция «Тольятти за наших». Добровольцы регулярно закупают и передают российским военным все, что требуется на передовой. 

 «Когда мы встречаемся с ребятами - это не только придает им сил. Это придает сил и нам. Мы видим - наша страна в надежных руках. И, конечно, возможность передать им теплую весточку из дома, обнять, передать детский рисунок - действительно придает сил, и с каждой новой поездкой мы все больше верим в наш город, в наш регион, в нашу страну. Мы уверены: победа обязательно будет за нами», - подчеркивает волонтер администрации г.о. Тольятти Юлия Минаева.

Поддержку бойцам оказывает Правительство региона. На прошлой неделе Губернатор Вячеслав Федорищев передал от области крупнейшую партию военной помощи в зону СВО: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры.

Для тех, кто решит также вступить в армию Победы, в Самарской области с 16 октября начала действовать повышенная единовременная выплата в размере 2 млн рублей. Эту сумму можно получить уже в первый месяц службы. Решение об увеличении выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, принял глава региона. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.

 

Фото: Юлии Минаевой

Теги: Тольятти

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