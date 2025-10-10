Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Из Самары в зону проведения СВО отправилась крупная партия гуманитарной помощи

10 октября 2025 12:00
184
Из Самары в зону проведения СВО отправилась крупная партия гуманитарной помощи

 Посылки, собранные сотрудниками администрации города и муниципальных предприятий, передал для отправки глава города Самара Иван Носков. 

«Наши бойцы крепко стоят на передовой, ежедневно рискуя собственной жизнью. Они защищают не только своих близких, но и каждого из нас. Посылки «за ленту» – это и наша им искренняя благодарность, и возможность передать им тепло родного города через тысячи километров. Это далеко не первый гуманитарный груз, в отправке которого жители Самары приняли активное участие – в городе ведется системная работа. Самарцы поддерживают ребят на передовой искренне, от всей души»,
 – отметил глава города Самара Иван Носков. 

 В составе гумконвоя общим весом более 20 тонн – электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, рации, строительные материалы, продукты питания, а также письма от детей. Глава города Самара Иван Носков передал для бойцов оборудование – портативные бензиновые и дизельные генераторы. 

Напомним, принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/56362/.

