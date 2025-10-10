Из Самары в зону проведения СВО отправилась крупная партия гуманитарной помощи

184

Посылки, собранные сотрудниками администрации города и муниципальных предприятий, передал для отправки глава города Самара Иван Носков.

«Наши бойцы крепко стоят на передовой, ежедневно рискуя собственной жизнью. Они защищают не только своих близких, но и каждого из нас. Посылки «за ленту» – это и наша им искренняя благодарность, и возможность передать им тепло родного города через тысячи километров. Это далеко не первый гуманитарный груз, в отправке которого жители Самары приняли активное участие – в городе ведется системная работа. Самарцы поддерживают ребят на передовой искренне, от всей души»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.

В составе гумконвоя общим весом более 20 тонн – электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, рации, строительные материалы, продукты питания, а также письма от детей. Глава города Самара Иван Носков передал для бойцов оборудование – портативные бензиновые и дизельные генераторы.

Напомним, принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/56362/.