Из приаэродромной зоны аэропорта Курумоч исключат земли многодетных семей

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Решение проблемы многодетных семей в поселке Кириллинском Самарской области близко к завершению. Об этом можно судить из сообщения, которое поступило от регионального Минтранса в ответ на запрос 63.RU.

Ситуация приобрела широкий общественный резонанс ранней весной 2021 года. По рассказам самих многодетных, участки у поселка Кириллинского им начали выдавать весной 2019 года. Для того чтобы начать на земле строительство жилья, по закону у семей есть три года. Однако с начала 2021 года им перестали выдавать разрешения на застройку участков. А те, кто уже возвел дома, потеряли возможность их оформить по закону. Причиной стало наложение обременения на землю из-за установления седьмой приаэродромной зоны аэропорта Курумоч.

Седьмая приаэродромная зона — территория в радиусе 30 километров от аэропорта, в которой не допускается строительство жилых зданий. Это связано с тем, что уровень шума и выбросы вредных веществ в этой зоне фиксируются выше нормы. Это правило для аэропортов России ввели еще в июле 2017 года (135-ФЗ). Всем аэропортам дали время разграничить свои зоны до 1 января 2018 года. Однако на деле процесс немного затянулся.

— АО «Международный аэропорт Курумоч» разработал проект решения об изменении пятой и седьмой подзон приаэродромной территории. Согласно этим поправкам, поселок Кириллинский выведен из границ приаэродромной территории. На проект решения получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Сейчас документ находится в Росавиации на утверждении. Принятие изменений планируется в ближайшее время, — сообщили 63.RU в Минтрансе.

Сейчас в непростой ситуации разбираются и следователи. Причем к правоохранителям обратились сами многодетные.

— Уголовное дело возбудили по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных лиц. В обстоятельствах разбираются сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел, — сообщили 63.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.