iВолга приглашает молодёжь со всей России принять участие в Цифровых неделях до старта Форума

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Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События объявляет о старте Цифровых недель с 12 июля. К ним может присоединиться каждый житель нашей страны, чтобы познакомиться с организаторами и в онлайн формате посетить образовательную и культурную программы форума.

На Цифровых неделях участников ждут различные активности: прямые эфиры с организаторами и экспертами форума, встречи с почётными гостями, например, с российским режиссёром Алексеем Сеченовым, игры и интерактивы в соцсетях, а также новые подробности про iВолгу 2024 года.



«Цифровые недели — это отличная возможность стать частью события. Для молодых людей, которые не прошли отбор или не подали заявку на участие — это шанс прикоснуться к программе форума, познакомиться с организаторами, чтобы в следующем году обязательно поучаствовать в заявочной кампании и всё-таки стать участниками iВолги. А для тех ребят, которые получат заветные письма — заранее подготовиться к программе и познакомиться со спикерами», — рассказывает директор Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» Кристина Гнатюк.



Прямые эфиры позволят участникам очутиться на площадке проведения iВолги, так как будут дублировать очную программу форума: начиная от зарядки, заканчивая культурной и досуговой программой. Первый эфир пройдёт уже 12 июля. Его гостем станет директор форума Кристина Гнатюк. Программа цифровых недель будет размещена в социальных сетях форума в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/forumivolga и в Telegram-канале https://t.me/forumivolga.



Напомним, что форум в этом году побил собственный рекорд заявочной кампании — 40 000 заявок от участников со всех регионов страны, что позволило стать ему одним из самых популярных форумов платформы Росмолодёжь.События. Отбор участников завершён, и в ближайшее время они начнут получать письма, чтобы уже через пару недель отправиться в Самарскую область на Мастрюковскую поляну.

В этом году iВолга пройдёт с 24 июля по 1 августа и объединит 2000 человек от 14 до 35 лет из разных уголков России, а также частью специальных форматов форума станут участники старше 35 лет.

Основная тема этого года созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: «На iВолгу всей семьёй». 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодёжью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем – в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.







Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»