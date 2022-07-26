«iВолга»: на Молодежном форуме впервые представлена этновыставка, посвященная народам России

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На Молодежном форуме ПФО «iВолга» впервые представлена этновыставка, посвященная народам России.

Так, в центральном шатре смены «Мой народ» проходит выставка, которая рассказывает о народах России, ее национальностях и об этнических группах, которые проживают на территории нашей страны.

В этно-шатре любой желающий может ознакомиться не только с экспозициями разных народов - народным творчеством, промыслом и костюмами, но еще и с выставками, которые представили все 14 регионов Приволжского федерального округа.

Национальные костюмы и предметы быта Башкортостана, традиционные блюда Татарстана, большая экспозиция Марий Эл с национальным узором в центре - это лишь малая часть того, что можно увидеть в этношатре.

«Такая этновыставка появилась на iВолге в 2022 году не просто так - ведь темой форума является этнокультурное многообразие, а она, в свою очередь, сочетается с темой Года культурного наследия народов России. В этношатре каждый откроет для себя что-то новое - о своей стране, ее национальностях, о народах, проживающих в ПФО, их истории, традициях и обычаях», - рассказала руководитель смены Инна Жичкина.

Этновыставка будет работать до конца форума, который завершится 29 июля.

Фото: департамент информационной политики СО