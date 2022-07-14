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«iВолга»: много полезной информации и возможность получить грант в полтора миллиона рублей

14 июля 2022 15:18
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Как проходит подготовка к юбилейному молодежному форуму «iВолга»? Кто примет в нем участие? И какая программа ожидает гостей?

Как проходит подготовка к юбилейному молодежному форуму «iВолга»? Кто примет в нем участие? И какая программа ожидает гостей?

На этот и другие вопросы в прямом эфире из Центра управления регионом ответила директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк.

В этом году гости и участники вновь соберутся на свежем воздухе. Форум традиционно пройдет на фестивальной поляне Мастрюковских озер.

«Мы сделали вывод, что онлайн формат - это тоже хорошо. – рассказывает директор форума iВолга Кристина Гнатюк. -  Мы смогли расширить географию, увеличить количество участников. В этом году мы сделали гибридный формат форума, выделяя самое лучшее из очного и онлайн форматов».

Молодежный форум «iВолга» проводится в Самарской области с 2013 года. За это время он стал одним из брендов региона и всего Приволжского федерального округа.

Его участники – это молодые люди от 16 до 35 лет, которые приезжают, чтобы научиться чему-то новому, обменяться опытом и интересными проектами и завести новых друзей.

В юбилейном форуме примут участие 1900 человек из разных субъектов страны. Всего было подано более 20 тысяч заявок. Впервые в этом году в рамках очного формата будет проводиться детская «iВолга» для школьников.

Принять участие в форуме в качестве волонтеров смогут и те, кому за 35.

«Мы ожидаем волонтеров серебряного возраста. Это 30 человек. Это люди в возрасте от 50 до 65 лет, которые молоды душой. - рассказывает директор форума iВолга Кристина Гнатюк. -  Вспоминаю случай, когда одному из участников форума исполнялось 65 лет, и под аплодисменты он отжимался на сцене».

Традиционно на «iВолге» будет работать Инклюзивный городок и специальные этнокультурные площадки, которые познакомят участников с многообразием и уникальностью народов России – это основная тема форума.

 «iВолга» объединяет все больше инициативных людей со всей страны, помогает им получить новые знания и реализовать инновационные идеи.

«Каждый год на форуме у нас реализуются грантовые конкурсы. - рассказывает директор форума iВолга Кристина Гнатюк. - В этом году их два. Это Окружной и Всероссийский конкурс молодежных проектов. В рамках Окружного у нас заявляются ребята из субъектов ПФО. Есть три направления – это бизнес проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и, учитывая сквозную тематику форума «Этнокультурное многообразие и единство народов России», у нас в том числе представлено и данное направление. Есть возможность получить грант до 500 тысяч рублей». И второй конкурс - Всероссийский. Здесь уже 15 направлений. У участников есть возможность получить до полутора миллионов рублей на поддержку своих инициатив».

Участников ждут насыщенная культурно-спортивная программа, развитие «мягких навыков» (SoftSkills), дополнительные модули OpenSpace и сразу несколько конкурсных проектов.

В 2021 году Федеральное агентство по делам молодежи признало «iВолгу» лучшим среди окружных форумов.

 

Фото:    pxhere

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