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«iВолга» и «Самокат» - победители Всероссийской премии Росмолодёжи «Время молодых»

15 декабря 2021 18:20
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В 2021 году премия проводилась впервые. В заявочной кампании приняли участие более 3 000 человек из разных регионов страны.

Во вторник, 14 декабря, в Москве подвели итоги Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».

В 2021 году премия проводилась впервые. В заявочной кампании приняли участие более 3 000 человек из разных регионов страны.

Признание за свой многолетний труд получили руководители и специалисты органов сферы молодёжной политики, молодёжные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также в числе участников – представители дирекций Всероссийской форумной кампании, молодёжных пространств, образовательных организаций и партнёров Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«Абсолютно убеждён, что нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем создание условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти и реализовать свой талант. Наш Президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства – в том, чтобы помочь человеку как можно быстрее найти свой талант, суметь себя реализовать, отыскать своё место и путь в жизни. А значит, люди, которые занимаются тем, чтобы создать эти условия, делают очень важное, государственное, правильное дело. Уверен, что наша страна всё больше становится страной возможностей», – сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. 

Победителем в номинации «Окружная форумная дирекция» направления «Время возможностей» стал Молодёжный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал, что в регионе создаются условия для самореализации молодёжи. На поддержку молодежных инициатив, повышение уровня компетенций и навыков, формирование ценностей патриотизма, преумножение человеческого капитала направлен форум «iВолга». О значимости и востребованности форума свидетельствует ежегодно увеличивающееся количество участников и зрителей. 

«Важнейшими системными элементами молодёжной политики в регионе являются поддержка молодёжного творчества, самоуправления и парламентаризма, проектной деятельности, - отметил Дмитрий Азаров. - Для нашей системы молодёжной политики важно, что все ее уровни проходят проверку форумом «iВолга» и находятся в постоянном творческом поиске новых методов работы, можно сказать, «прокачивают свои мускулы». И поэтому ежегодно нам удается добиваться новых достижений, создавать уникальные форматы. Так, ежегодная программа «iВолги» включает в себя не только тренинговые занятия, конкурс молодёжных проектов, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также нетворкинг участников».

Форум «iВолга» является местом притяжения самых талантливых и активных молодых людей, где каждый может в полной мере проявить себя, получить мощный импульс для профессионального роста и общественной активности.

«Хочу сказать спасибо всем коллегам, которые принимают участие в организации Форума уже не первый год. Благодаря слаженной работе и личному вкладу каждого члена нашей команды, мы смогли завоевать эту награду. Еще один важный показатель успешной работы — это отзывы участников «iВолги», которые из года в год с нетерпением ждут Форум. В 2022 году «iВолга» пройдёт в 10 юбилейный раз, поэтому впереди нас ждёт много плодотворной работы, чтобы ещё раз подтвердить, что «iВолга» — лучший Форум», - поделилась директор молодёжного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.

Также в числе победителей медиа Самарского университета «Самокат» в номинации «Студенческие медиа» по направлению «Голос молодых».

 

Фото:   правительство СО

Лучших из лучших определяли с помощью оценок экспертного совета. В состав жюри вошли государственные деятели, представители вузов и некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций.

Организатором Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» выступает Росмолодёжь. 

 

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