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«iВолга 2021» запускает марафон проектов

13 мая 2021 19:03
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Его участники смогут пройти обучение, получить практические навыки и обратную связь от экспертов по своему проекту для участия в грантовых конкурсах форума.

13 мая Молодежный форум ПФО «iВолга 2021» запускает марафон проектов. Будущие его участники смогут пройти обучение, получить практические навыки и обратную связь от экспертов по своему проекту для участия в грантовых конкурсах форума.

В этом году традиционно в рамках iВолги пройдет конкурс проектов. Он включает в себя два направления:

— Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе; 

— Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. 

Для подготовки качественной заявки участниками, а также возможности получения новых знаний дирекция форума впервые подготовила специальный курс: «Марафон проектов». Он будет полезен как для тех, кто подает заявку для участия в конкурсе грантов Росмолодежи, так и для тех, кто хочет принять участие в конкурсе Фонда поддержки развития гражданского общества ПФО, а также для тех участников, кто пока только разрабатывает свой проект.

В течение нескольких недель участники марафона смогут разобраться: как писать проект и заполнять проектную заявку, как составлять бюджет, какие особенности есть                у научных, социальных и бизнес-проектов. 

По окончании марафона участники, которые будут на протяжении всего времени выполнять задания, получат обратную связь от экспертов и проект, готовый к участию в конкурсе грантов.

Марафон пройдет с 13 мая до 1 июля и будет состоять из 6 модулей. Участники могут выбрать для себя один из двух вариантов участия: 

— уровень «Базовый» дает доступ к образовательным эфирам. Задача участника модуля — вовремя сдавать короткие онлайн-тесты после каждого модуля; 

— уровень «Продвинутый» позволит максимально подготовить проект к конкурсам Форума. Эксперты iВолги ответят на вопросы и помогут понять, как развивать проект дальше. Помимо сдачи онлайн-тестов, необходимо выполнять практические задания после каждого модуля. 

Присоединиться к марафону можно в любое время до его окончания. Для того, чтобы стать участником достаточно вступить в группу vk.com/ivolga_education и принимать участие в предлагаемых активностях. Те, кто выполнит 75% предложенных заданий, получит сертификат о прохождении. 

Применить полученные знания участники смогут на Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2021» с 23 по 31 июля. Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Чтобы попасть на Мастрюковские озера и получить возможность выиграть финансирование своего проекта, участникам необходимо подать заявку на Форум до 25 мая на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России».

Обновленный форум «iВолга» в 2021 году возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. К участию приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2 000 человек по 7 новым сменам. 

В ходе проведения Форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения iВолги. 

 

Теги: «iВолга 2021»

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