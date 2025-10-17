Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной

123

В начале октября под руководством заслуженного тренера России Анны Сараевой она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии, среди юниорок (до 20 лет) в весовой категории 72 кг и стала чемпионкой мира.

«Очень интересная встреча! Так всегда бывает, если люди искренне увлечены своим делом и знают вкус достижений и побед. У Анны много действительно талантливых спортсменок, и это уже не первая золотая медаль в ее тренерской карьере. Главное для молодых «звездочек» – не растерять запал, не сдаваться и идти к победе!» – отметил глава Самары Иван Носков.

В настоящее время Полина является студенткой 1 курса Самарского государственного экономического университета по специальности «Финансы и учет». Она планирует продолжать спортивную карьеру и стремится к участию в Олимпийских играх. Прошедшие соревнования, по ее словам, стали важным шагом на пути к взрослому спорту.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары