Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной

17 октября 2025 15:38
123
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.

В начале октября под руководством заслуженного тренера России Анны Сараевой она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии, среди юниорок (до 20 лет) в весовой категории 72 кг и стала чемпионкой мира.

«Очень интересная встреча! Так всегда бывает, если люди искренне увлечены своим делом и знают вкус достижений и побед. У Анны много действительно талантливых спортсменок, и это уже не первая золотая медаль в ее тренерской карьере. Главное для молодых «звездочек» – не растерять запал, не сдаваться и идти к победе!» – отметил глава Самары Иван Носков.

В настоящее время Полина является студенткой 1 курса Самарского государственного экономического университета по специальности «Финансы и учет». Она планирует продолжать спортивную карьеру и стремится к участию в Олимпийских играх. Прошедшие соревнования, по ее словам, стали важным шагом на пути к взрослому спорту.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

