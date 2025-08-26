Я нашел ошибку
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Иван Носков вернулся из служебной командировки в зону СВО

26 августа 2025 16:46
143
Он встрет.ился с самарскими бойцами, передал им гуманитарный груз и вручил семь государственных наград.

Глава города Самара Иван Носков вернулся из восьмой служебной командировки в зону проведения специальной военной операции. Он встретился с самарскими бойцами, передал им гуманитарный груз и вручил семь государственных наград тем, кто проявил особую самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении поставленных боевых задач.

«Это далеко не первая моя поездка на СВО, но первая – именно к самарским бойцам. Ехал, прежде всего, рассказать парням, что дома их семьи ждут, родной город живет обычной мирной жизнью, Самара, как и вся страна, верит в них. Важно было узнать, где еще служат самарцы, чтобы заехать в следующий раз и к ним тоже. Без взаимного доверия и уважения откровенного разговора бы не случилось. Рад был познакомиться с нашими бойцами. От всех бойцов самарцам - большой привет», – поделился глава города Самара Иван Носков.

Гуманитарная посылка была собрана по заявкам бойцов силами департамента транспорта и других структурных подразделений администрации города Самара, МП «Трамвайно-троллейбусное управление», компаний «Ирбис», «Самара Авто Газ», ООО «Неруд Пром» и ООО «Неруд Флот», Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области, а также профсоюзных организаций. 

В том числе это 10 автомобилей, стройматериалы, дроны, анализаторы дронов, рыболовные и маскировочные сети, квадроциклы, мотоциклы, запчасти для автомобилей. Важной частью гуманитарного груза стали теплые послания для военнослужащих от детей и юнармейцев, личные посылки от родных. 

«Работа по формированию гуманитарных грузов в Самаре ведется постоянно, гумконвои уходят за «ленту» каждый месяц. Также военнослужащие переправляют нам транспорт, который пришел в негодность и не может быть отремонтирован там, на месте. Мы приводим его в порядок и в дальнейшем снова отправляем на передовую», – отметил руководитель Департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.

Напомним, принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

