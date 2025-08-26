Иван Носков вернулся из служебной командировки в зону СВО

143

Глава города Самара Иван Носков вернулся из восьмой служебной командировки в зону проведения специальной военной операции. Он встретился с самарскими бойцами, передал им гуманитарный груз и вручил семь государственных наград тем, кто проявил особую самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении поставленных боевых задач.



«Это далеко не первая моя поездка на СВО, но первая – именно к самарским бойцам. Ехал, прежде всего, рассказать парням, что дома их семьи ждут, родной город живет обычной мирной жизнью, Самара, как и вся страна, верит в них. Важно было узнать, где еще служат самарцы, чтобы заехать в следующий раз и к ним тоже. Без взаимного доверия и уважения откровенного разговора бы не случилось. Рад был познакомиться с нашими бойцами. От всех бойцов самарцам - большой привет», – поделился глава города Самара Иван Носков.



Гуманитарная посылка была собрана по заявкам бойцов силами департамента транспорта и других структурных подразделений администрации города Самара, МП «Трамвайно-троллейбусное управление», компаний «Ирбис», «Самара Авто Газ», ООО «Неруд Пром» и ООО «Неруд Флот», Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области, а также профсоюзных организаций.



В том числе это 10 автомобилей, стройматериалы, дроны, анализаторы дронов, рыболовные и маскировочные сети, квадроциклы, мотоциклы, запчасти для автомобилей. Важной частью гуманитарного груза стали теплые послания для военнослужащих от детей и юнармейцев, личные посылки от родных.



«Работа по формированию гуманитарных грузов в Самаре ведется постоянно, гумконвои уходят за «ленту» каждый месяц. Также военнослужащие переправляют нам транспорт, который пришел в негодность и не может быть отремонтирован там, на месте. Мы приводим его в порядок и в дальнейшем снова отправляем на передовую», – отметил руководитель Департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.



Напомним, принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны в приложении.

