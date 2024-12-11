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Иван Носков провел личный прием граждан

11 декабря 2024 17:35
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К  Ивану Носкову обратились с вопросами по переселению из аварийного жилья, а также с жалобами на работу обслуживающих организаций.

10 декабря в администрации Самары прошел традиционный прием граждан, на котором было рассмотрено, в том числе повторно, пять заявлений жителей. К исполняющему обязанности Главы Самары Ивану Носкову обратились с вопросами по переселению из аварийного жилья, а также с жалобами на работу обслуживающих организаций.

Так, жительница дома №30 по улице Земеца рассказала, что проживает в трехкомнатной коммунальной квартире. В октябре 2020 года дом был признан аварийным.

«В Самаре пока не завершено расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Мы намерены нарастить темпы выделения новых квартир и вместе с региональным Правительством закрыть этот этап в 2025 году, расселив более 6 тысяч квадратных метров. Планируется, что в следующий этап программы и новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» войдут дома признанные аварийными до 2022 года. Туда же войдет дом по улице Земеца», - рассказал Иван Носков.

Отметим, что с инициативой создания второго этапа программы в начале текущего года в своем Послании Федеральному Собранию обратился Президент России Владимир Путин. С 2025 года программа расселения аварийного жилья войдет в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Узнать актуальную информация о переселении граждан из аварийного жилого фонда можно на сайте АИС ППК «Фонд развития территорий»: https://xn--80adsazqn.xn--p1aee.xn--p1ai/relocation/programs/houses, а также в Департаменте управления имуществом Самары по телефону: 8 (846) 977 77 99.

Также жители обратились с просьбой повлиять на работу управляющей компании, которая не занимается текущим обслуживанием дома. В частности, ремонтом крыши и коммуникаций в подвале. Иван Носков поручил администрации Кировского района провести работу с обслуживающей организацией и при необходимости подключить Государственную жилищную инспекцию по Самарской области. 

В рамках приема граждан был повторно рассмотрен вопрос неудовлетворительного состояния пристроя к дому № 207 по улице Молодогвардейской. На стенах образовались трещины, вызванные многократными протечками трубопровода. Администрация города окажет правовую помощь собственникам, которые намерены обратиться в суд, чтобы обязать виновника протечек отремонтировать пристрой.

Напомним, по вопросам записи на личный прием можно обратиться в Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет 1) или по телефону - 8 (846) 332-30-77.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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