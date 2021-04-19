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В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.
Итоги масштабных рейдовых мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией региона в выходные дни
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Итоги масштабных рейдовых мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией региона в выходные дни

19 апреля 2021 16:46
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В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.

С 16 по 18 апреля (с пятницы по воскресенье) на дорогах региона сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также, грубых нарушений ПДД РФ.

В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.

Так, за три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлен и привлечен к ответственности 41  водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

-  18 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 20 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 3 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС  лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения: среди которых 80  водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения, более 240 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 71  случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 270 раз непредоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в  211 случаях. 

Также, во время проведения рейдовых мероприятий, сотрудники ГИБДД выявляли автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям Технического регламента.  Так, за минувшие три дня, более 370 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля. 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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