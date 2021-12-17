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Итоги деятельности обсудили на заседании Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области)

17 декабря 2021 09:51
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Итоги деятельности обсудили на заседании Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области)

16 декабря 2021 года на площадках департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти (1-я Квесисская ул., 12, и Весковский переулок, 2) состоялось Итоговое заседание Молодежного совета. В рамках встречи были представлены результаты деятельности совета за прошедший год и утвержден предварительный план мероприятий на следующий.

С приветственным словом в адрес гостей встречи выступили первый Вице-президент РОО «Самарское землячество» Ильин Евгений Петрович, член «Самарского землячества» Махов Евгений Артурович, председатель Совета по международным делам Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Еракина Елена Александровна, директор центра Андриса Лиепы по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения Иванова Наталья Владимировна. Эксперты поблагодарили членов Молодежного совета за содействие в организации серии мероприятий и выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. 

С докладами по результатам конкурса эссе и форсайт-сессии, посвященным видению молодых самарцев на развитие родной области, выступили члены Молодежного совета Лантаев М.М., Терентьева В.М. и Крылова Я.В. Среди приоритетных направлений были выделены развитие «городской среды», образование и продвижение истории и культуры Самарской области на всероссийском уровне.

В завершение встречи был утвержден предварительный план работы Молодежного совета на 2022 год, включающий в себя научно-образовательный, культурно-развлекательный, волонтерский и другие блоки. 

Молодежный совет был создан в октябре 2020 года по инициативе Советника Губернатора Самарской области Васюкова Александра Николаевича и руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Качалова Александра Геннадьевича. За год работы организация объединила сто молодых активистов-выходцев из области, проживающих и обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге. Воплотить молодежные инициативы, направленные на поступательное развитие Самарского региона, помогают специально созданные в рамках совета комиссии по предпринимательству, информационным технологиям, образованию, культуре, внешним связям и др.

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