ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе

150

Подавляющее большинство ИТ-специалистов Самарской области сознательно выбирают работу в родном регионе, отказываясь от перспектив переезда в Москву или Санкт-Петербург. Устойчивость кадрового потенциала становится значимым преимуществом региона в сфере развития ИТ-услуг. К такому выводу пришли ИТ-холдинг Т1 и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в результате совместного исследования[1].

Несмотря на интерес столичных компаний к специалистам Самарской области, переманить их удаётся нечасто: 19% опрошенных айтишников из региона получали предложения о работе с возможностью релокации, однако все предпочли остаться на малой родине — на переезд не согласился никто.

Чаще всего специалисты Самарской области ищут работу в местных компаниях (24%). Ещё 19% выбирают региональные филиалы крупных ИТ-компаний, а 2% стремятся устроиться в международные корпорации.

При этом интерес к московским и питерским компаниям у самарцев есть: почти половина респондентов (48%) хотела бы работать в федеральных компаниях, но в удалённом формате, а 5% уже трудятся таким образом. Более того, если бы в Самарской области открылся региональный офис какой-либо крупной федеральной компании, 48% опрошенных айтишников предпочли бы работать там, а не релоцироваться.

Решение не покидать Самарскую область продиктовано комфортом и личными обстоятельствами. Главный аргумент — в регионе жить дешевле и удобнее (62%). Более половины (54%) не готовы разлучаться с семьёй и близкими. Треть отметили, что не устроил размер зарплаты (33%) или просто не хотят менять привычное окружение (32%). Для 28% важен климат и природа, а 25% считают, что у них уже есть хорошие условия работы.

Путь в профессию у айтишников из Самарской области разнообразен. 66% получили IT-образование в вузе и/или колледже, тогда как остальные пришли в отрасль с другим профилем. Самыми популярными способами «входа» в профессию стали самообразование (69%) и обучение в процессе работы (52%). Ещё 31% сочетали учёбу с работой с самого начала, а 31% проходили онлайн-курсы перед трудоустройством.

Тем не менее восприятие карьерных возможностей в регионе остаётся неоднозначным. Треть специалистов (33%) уверены, что возможностей для старта в ИТ достаточно. Ещё 29% считают их ограниченными, а 33% — явно недостаточными. Это указывает на потенциал для развития образовательных и карьерных лифтов в регионе.

Примечательно, что мнения местных айтишников относительно оценки профессиональных заслуг разделились: почти половина (43%) считают, что для успеха кадрам из регионов приходится работать «в два раза больше», чем их столичным коллегам. В то же время 24% уверены, что всех оценивают исключительно по результатам и дискриминации нет.