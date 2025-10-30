Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе

30 октября 2025 10:50
150
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе

Подавляющее большинство ИТ-специалистов Самарской области сознательно выбирают работу в родном регионе, отказываясь от перспектив переезда в Москву или Санкт-Петербург. Устойчивость кадрового потенциала становится значимым преимуществом региона в сфере развития ИТ-услуг. К такому выводу пришли ИТ-холдинг Т1 и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в результате совместного исследования[1].

Несмотря на интерес столичных компаний к специалистам Самарской области, переманить их удаётся нечасто: 19% опрошенных айтишников из региона получали предложения о работе с возможностью релокации, однако все предпочли остаться на малой родине — на переезд не согласился никто.

Чаще всего специалисты Самарской области ищут работу в местных компаниях (24%). Ещё 19% выбирают региональные филиалы крупных ИТ-компаний, а 2% стремятся устроиться в международные корпорации.

При этом интерес к московским и питерским компаниям у самарцев есть: почти половина респондентов (48%) хотела бы работать в федеральных компаниях, но в удалённом формате, а 5% уже трудятся таким образом. Более того, если бы в Самарской области открылся региональный офис какой-либо крупной федеральной компании, 48% опрошенных айтишников предпочли бы работать там, а не релоцироваться.

Решение не покидать Самарскую область продиктовано комфортом и личными обстоятельствами. Главный аргумент — в регионе жить дешевле и удобнее (62%). Более половины (54%) не готовы разлучаться с семьёй и близкими. Треть отметили, что не устроил размер зарплаты (33%) или просто не хотят менять привычное окружение (32%). Для 28% важен климат и природа, а 25% считают, что у них уже есть хорошие условия работы.

Путь в профессию у айтишников из Самарской области разнообразен. 66% получили IT-образование в вузе и/или колледже, тогда как остальные пришли в отрасль с другим профилем. Самыми популярными способами «входа» в профессию стали самообразование (69%) и обучение в процессе работы (52%). Ещё 31% сочетали учёбу с работой с самого начала, а 31% проходили онлайн-курсы перед трудоустройством.

Тем не менее восприятие карьерных возможностей в регионе остаётся неоднозначным. Треть специалистов (33%) уверены, что возможностей для старта в ИТ достаточно. Ещё 29% считают их ограниченными, а 33% — явно недостаточными. Это указывает на потенциал для развития образовательных и карьерных лифтов в регионе.

Примечательно, что мнения местных айтишников относительно оценки профессиональных заслуг разделились: почти половина (43%) считают, что для успеха кадрам из регионов приходится работать «в два раза больше», чем их столичным коллегам. В то же время 24% уверены, что всех оценивают исключительно по результатам и дискриминации нет.

Теги: Опрос

