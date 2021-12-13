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ИТ-компании планируют удалять домены с пиратским контентом из поисковой выдачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса". Там отметили, что сейчас "самое важное – принятие внесенного в Госдуму законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума.

Такой подход позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами, что в итоге приведет к росту популярности официальных видеоресурсов.

Антипиратский меморандум был подписан в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели.

Ведением реестра занимается Роскомнадзор