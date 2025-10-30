ИТ-компании губернии переносят общение в МАХ

179

Национальный мессенджер МАХ, начавший работу в начале лета, к концу октября фиксирует рекорды по числу установок и зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы национального мессенджера, в октябре среднесуточный охват превысил 19 миллионов человек.

Среди тех, кто предпочитает отечественный сервис - сотрудники ИТ-компаний Самарской области. «В своей ежедневной работе мы отдаём предпочтение российскому мессенджеру MAX, который становится основным инструментом для общения с клиентами и внутренней координации. Сегодня через MAX мы взаимодействуем с партнёрами и клиентами, а также решаем производственные задачи в режиме реального времени», – рассказала руководитель самарского филиала компании «Такском» Ольга Семанина.

В региональном министерстве цифрового развития и связи отмечают, что ИТ-компании области чаще всего характеризуют MAX как удобную, стабильную и безопасную платформу: интерфейс интуитивно понятен, качество голосовой и видеосвязи – стабильно высокое, что исключает простои в работе.

«В отличие от ряда зарубежных мессенджеров, которые всё чаще сталкиваются с техническими сбоями, ограничениями или нестабильной работой на территории России, MAX обеспечивает бесперебойную связь и полный контроль над данными. Для нас особенно важно, что это современное отечественное решение, полностью соответствующее требованиям российского законодательства – в том числе в части защиты персональных данных и локализации информации», –добавила Ольга Семанина.

ИТ-компании видят в MAX не просто средство коммуникации, а стратегический инструмент цифровой трансформации бизнеса. Его использование позволяет повышать скорость, прозрачность и качество взаимодействия, как внутри компании, так и с внешними партнёрами и клиентами. «При этом мы гордимся, что вносим свой вклад в развитие цифрового суверенитета страны и поддерживаем национальную повестку по импортозамещению ключевых ИТ-решений», – добавила эксперт.

Напомним, 29 октября губернатор Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, докладывая министру о развитии сферы ИТ в Самарской области, губернатор назвал регион одним из ведущих в стране, в том числе по количеству разработок программного обеспечения. На сегодняшний день в регионе в сфере ИТ и телекоммуникаций успешно работают более 1400 компаний и почти 30,5 тыс. человек.

Фото предоставлено министерством цифрового развития и связи Самарской области