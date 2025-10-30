Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
ИТ-компании губернии переносят общение в МАХ

30 октября 2025 15:38
179
Национальный мессенджер МАХ, начавший работу в начале лета, к концу октября фиксирует рекорды по числу установок и зарегистрированных пользователей.

Национальный мессенджер МАХ, начавший работу в начале лета, к концу октября фиксирует рекорды по числу установок и зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы национального мессенджера, в октябре среднесуточный охват превысил 19 миллионов человек. 

Среди тех, кто предпочитает отечественный сервис - сотрудники ИТ-компаний Самарской области. «В своей ежедневной работе мы отдаём предпочтение российскому мессенджеру MAX, который становится основным инструментом для общения с клиентами и внутренней координации. Сегодня через MAX мы взаимодействуем с партнёрами и клиентами, а также решаем производственные задачи в режиме реального времени», – рассказала руководитель самарского филиала компании «Такском» Ольга Семанина. 

В региональном министерстве цифрового развития и связи отмечают, что ИТ-компании области чаще всего характеризуют MAX как удобную, стабильную и безопасную платформу: интерфейс интуитивно понятен, качество голосовой и видеосвязи – стабильно высокое, что исключает простои в работе.

«В отличие от ряда зарубежных мессенджеров, которые всё чаще сталкиваются с техническими сбоями, ограничениями или нестабильной работой на территории России, MAX обеспечивает бесперебойную связь и полный контроль над данными. Для нас особенно важно, что это современное отечественное решение, полностью соответствующее требованиям российского законодательства –  в том числе в части защиты персональных данных и локализации информации», –добавила Ольга Семанина.

ИТ-компании видят в MAX не просто средство коммуникации, а стратегический инструмент цифровой трансформации бизнеса. Его использование позволяет повышать скорость, прозрачность и качество взаимодействия, как внутри компании, так и с внешними партнёрами и клиентами. «При этом мы гордимся, что вносим свой вклад в развитие цифрового суверенитета страны и поддерживаем национальную повестку по импортозамещению ключевых ИТ-решений», – добавила эксперт.

Напомним, 29 октября губернатор Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, докладывая министру о развитии сферы ИТ в Самарской области, губернатор назвал регион одним из ведущих в стране, в том числе по количеству разработок программного обеспечения. На сегодняшний день в регионе в сфере ИТ и телекоммуникаций успешно работают более 1400 компаний и почти 30,5 тыс. человек. 

 

Фото предоставлено министерством цифрового развития и связи Самарской области

Теги: Самара

30 октября 2025, 18:20
30 октября 2025, 17:59
30 октября 2025, 17:43
