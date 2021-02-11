Истории самарской приемной семьи для пожилого человека. Стать семьей помогло давнее знакомство

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Часто люди в преклонном возрасте сталкиваются с одиночеством, беспомощностью, утратой работоспособности и психологическим дискомфортом. На сегодня для создания комфортной и благополучной атмосферы проживания пожилых людей в рамках реализации национального проекта «Демография», который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области успешно применяются стационарозамещающие технологии. Одна из них - создание приемных семей для пожилых граждан и инвалидов. Благодаря этому в прошлом году 165 граждан пожилого возраста и инвалидов получили уход и помощь в семье.

Самарская область стала одним из первых регионов в стране, который взял на вооружение практику создания таких приёмных семей с 2009 года. Всего в Самарской области 726 граждан пожилого возраста и инвалидов получили уход в рамках приемной семьи.

Много лет родители Ирины Яковлевны Макагоновой, оба инвалиды с детства по слуху, дружили с семьей Валентины Павловны Кашаповой. Сама Ирина Яковлевна до пенсии, на которую вышла совсем недавно, работала сурдопереводчиком в областном правлении Всероссийского общества глухих.

Валентина Павловна тоже с самого детства получила инвалидность по слуху, кроме этого, имеет заболевание ДЦП. В молодости она работала швеей на Куйбышевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества глухих, проживала в общежитии. В 90-х годах предприятие закрылось. В областное правление она приходила на консультации по разным вопросам. Около 40 лет назад она обратилась к Ирине Макагоновой за помощью. Так женщины и познакомились поближе, с тех пор дружат, помогают и поддерживают друг друга.

После развода с мужем в 57 лет Валентина Павловна осталась совершенно одна. Детей у них не было. О том, что у нее будет новая семья, она уже и не мечтала. Спустя несколько лет, видя, как тяжело приходится пожилой женщине одной, Ирина Яковлевна пригласила свою подругу Валентину Кашапову жить к себе, окружила ее вниманием и заботой. Муж и сын были рады новому члену семьи. Вместе все же веселее. К этому времени сыну Ирины уже исполнилось 18 лет, а в 20 лет он женился и переехал.

Не очень давно Ирина Макагонова осталась вдовой, скоропостижно ушел из жизни ее супруг, несколько месяцев не дожил до пенсии.

Узнав о возможности создать приемную семью, Ирина Яковлевна предложила такой вариант подруге, которая эту идею поддержала. В августе 2019 года в Самаре образовалась их приемная семья.

- Валентина Павловна заменила мне моих родителей. Я уже себе даже не представляю, как жить без неё. Разногласий у нас нет, живем дружно и много шутим. Знаете, какая она юморная? Я не перестаю удивляться ее позитивному настрою и любви к жизни. Да, я учусь у нее оптимизму, - рассказывает Ирина Макагонова.

На днях Валентине Павловне Кашаповой исполнилось 82 года.

Поздравляем ее с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Организовать приемную семью могут совершеннолетние граждане, проживающие на территории Самарской области. Кроме этого, обязательными условиями для заключения договора является отсутствие близких родственных отношений между лицом, оказывающим социальные услуги (принимающей стороной), и лицом, получающим такие услуги (пенсионером, инвалидом), а также их совместное проживание.

Для создания такой приемной семьи нужно обращаться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или месту пребывания гражданина, передает minsocdem.samregion.ru.

Фото: pixabay