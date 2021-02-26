Историческое здание бывшего института «Гидропроект» получило новую жизнь

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Арбитражный суд Самарской области начинает свою работу в новом здании на Самарской площади. Здание по адресу ул. Самарская, 203б, авторства архитектора Петра Щербачева, является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время здесь располагался институт «Гидропроект». Но в начале 90-х годов он был закрыт. С тех пор офисные помещения центральной части пустовали, роскошные исторические интерьеры и фасад дома постепенно ветшали. Вернуть к жизни уникальный объект удалось благодаря эффективному взаимодействию Правительства региона, губернатора Дмитрия Азарова и Судебного Департамента при Верховном Суде РФ.

«Здание, построенное в стиле сталинского ампира, было в плачевном состоянии. Мы укрепляли несущие конструкции, реставрировали элементы фасада, уникальной лепнины. Проведен колоссальный объем работ», – рассказал генеральный директор подрядной организации Александр Ефремов.

Реконструкция завершилась в прошлом году. Был восстановлен уникальный облик исторического здания. И сегодня Арбитражный суд официально открылся для посетителей.

«Для меня как для коренного жителя Самары уникальный архитектурный ансамбль Самарской площади дорог сердцу, как и большинству жителей города и региона. Это здание на протяжении многих лет фактически уходило в прошлое – мы теряли его – к сожалению, было очевидно, что оно перестало быть украшением Самарской площади. Я искренне рад, что это здание обрело вторую жизнь. В этих роскошных исторических залах будут проходить заседания, будут жаркие споры, справедливые решения, будет жизнь. По внешнему виду, и по содержанию – это здание сегодня настоящий Дворец Правосудия, украшение нашей областной столицы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе губернатора, лоббированию интересов области на федеральном уровне только за последние годы в регионе удалось привести в порядок целый ряд зданий под цели размещения в них судебных институтов. Так, в 2019 году в здании на Крымской площади начал работать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Раньше это был долгострой, который портил облик города. Вместе со зданием преобразилась и Крымская площадь, отремонтированы фасады зданий. Заметным событием стало открытие в прошлом году реконструированного здания Автозаводского районного суда в Тольятти – самого крупного районного суда в России. Также в порядок приведены здания Железнодорожного и Ленинского судов.

Сегодняшнее событие и укрепление системы правосудия стало еще одним шагом в фактическом становлении Самары как судебной столицы Поволжья.

Заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Паршин поблагодарил Губернатора за такое бережное отношение к памятникам архитектуры и тесное взаимодействие в развитии судебной системы. «Здание Арбитражного суда очень красивое, уютное и комфортное – такое, каким оно и должно быть. Мне приятно, что регионом руководят люди, которые ставят перед собой реальные цели и достигают их. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете. Совместными усилиями мы смогли добиться прекрасного результата. Мы очень дорожим таким отношением», – подчеркнул он.

Всего в обновленном здании Арбитражного суда оборудовано 33 зала для проведения заседаний с совещательными комнатами. Один их них расположен на первом этаже – для удобства маломобильных граждан. Почти половина залов оснащены системами видеоконференцсвязи.

Потоки участников процессов, посетителей и сотрудников суда разделены, для этого функционируют две зоны – служебная и публичная. Сделано это, прежде всего, для обеспечения качественной и безопасной работы судей и работников аппарата, а также – с целью исключения внепроцессуального общения.

В новом здании созданы все необходимые условия не только для комфортной работы служителей фемиды, но и для посетителей, людей, участвующих в судебных заседаниях.

«Я очень рада, что такой профессиональный коллектив обрел достойные стены. Реконструированное здание отвечает всем стандартам современного правосудия. Оно способно обеспечить всех работников и участников судебных процессов качественно новыми условиями работами. Сюда хочется приходить – именно таким и должен быть суд 21 века», – отметила председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева.

Председатель Арбитражного суда Самарской области Сергей Каплин отметил, что прошлый год был непростым. Приходилось перестраивать работу в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, служители фемиды справились со всеми задачами.

По итогам прошлого года в арбитраж поступило 35874 исковых заявлений. Из них 29704 были рассмотрены. Нагрузка на одного судью составила порядка 126 дел ежемесячно. «Арбитражный суд Самарской области по количеству рассмотренных дел входит в десятку крупнейших региональных судов страны. Несмотря на увеличение количества рассмотренных споров, качество отправления правосудия находится по-прежнему на высоком уровне», – подчеркнул Сергей Каплин.

Глава региона отметил, что деятельность Арбитражного суда крайне важна для любого субъекта РФ: «Во многом от работы Арбитражного суда зависит поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности нашей губернии, ее устойчивое развитие. Арбитражная система – это своего рода барометр состояния дел в экономике».

В прошлом году многие представители бизнеса испытали очень серьезные потрясения. Несмотря на это, количество людей, которые работают в малом бизнесе, даже выросло. «Это очень важный показатель здоровой экономической обстановке в стране в целом и в нашем регионе», – уверен Дмитрий Азаров. Он отметил, что при отправлении правосудия важно, чтобы каждый человек чувствовал себя под надежной защитой и был уверен в справедливости принимаемых решений.

«Учитывая резко возросшую в последние годы нагрузку на каждого судью, достойные условия труда, возможность оперативно и качественно проводить все необходимые процедуры, использовать электронные системы – крайне важны. Я искренне рад, что наше конструктивное взаимодействие с судебными инстанциями приносит конкретные результаты и пользу региону и всем нашим жителям», – резюмировал губернатор.