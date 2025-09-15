Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"

165

К своим предшественникам добавились анимированные образы императоров Александра III Миротворца и последнего российского самодержца Николая II.

Напомним, в 2025 году экспозиция Исторического парка была дополнена анимированными портретами представителей последней российской династии от Михаила Фёдоровича до Александра II. На данный момент мультимедийные изображения российских самодержцев представлены полностью.

Увидеть "ожившую историю" Романовых бесплатно можно до конца ноября текущего года. Обновленную экспозицию "Романовы" с марта посетили уже более 14 550 человек!

Гостей ждут ежедневно с 11 до 19 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТЦ "Гудок", 3-й этаж).

6+