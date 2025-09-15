Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"

Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"

15 сентября 2025 10:11
165
Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"

К своим предшественникам добавились анимированные образы императоров Александра III Миротворца и последнего российского самодержца Николая II.

Напомним, в 2025 году экспозиция Исторического парка была дополнена анимированными портретами представителей последней российской династии от Михаила Фёдоровича до Александра II. На данный момент мультимедийные изображения российских самодержцев представлены полностью.

Увидеть "ожившую историю" Романовых бесплатно можно до конца ноября текущего года. Обновленную экспозицию "Романовы" с марта посетили уже более 14 550 человек!

Гостей ждут ежедневно с 11 до 19 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТЦ "Гудок", 3-й этаж).

6+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
163
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
141
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
581
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
454
Весь список