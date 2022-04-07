Исторический парк приглашает на открытие выставки «Весенняя Самара»

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В рамках 2022 года, который объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, 14 марта в 17:00 приглашаем вас в Исторический парк на открытие выставки «Весенняя Самара» самарских художников и супругов Полины Горецкой и Николая Лукашука.

Выставка живописцев наполнена весенним настроением расцветающего и наполняющегося жизнью города. На открытии художники проведут экскурсию, где покажут удивительные и неизвестные места Самары и расскажут о таких моментах в жизни города, которые за суетой повседневности могут потеряться.

Полина Евгеньевна Горецкая – член Всесоюзной творческой организации «Союз художников России», член правления самарского отделения Союза Художников России. Окончила Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина и Самарскую Государственную Академию Культуры и Искусств. Ее работы выставлялись на пленэрных, городских, областных и всероссийских выставках.

Николай Николаевич Лукашук – член Всесоюзной творческой организации «Союз художников России». Награжден Дипломом Российской академии художеств и удостоен Медали за заслуги в развитии искусства. С отличием окончил Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина. Является лауреатом премии Международного салона искусств "ПУТЬ ЕДИНСТВА". Его картины находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

Время работы выставки: 12 апреля - 12 марта.

Вход свободный.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.