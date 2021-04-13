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Исследования не подтвердили туберкулез и коронавирусную инфекцию у Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 управления ФСИН РФ по Владимирской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении.

"По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - сообщили ТАСС в управлении.

Навальны переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья. "С 5 по 9 апреля осужденный А. Навальный находился в медико-санитарной части ИК-2 по Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осужденный был переведен обратно в отряд", - уточнили в управлении.

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