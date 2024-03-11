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Исследование: как в Самаре готовят блины на Масленицу

11 марта 2024 13:02
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Исследование: как в Самаре готовят блины на Масленицу

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы со словами «блины» и «блинчики», которые самарцы задавали на прошлогодней масленичной неделе, и выяснили, как пекут блины в Самаре и с чем потом их едят. Способов приготовления блинов очень много. По данным поиска Яндекса, самарцы пекут блины в основном на молоке и молочных продуктах, а также на воде.

  • Молоко
  • Кефир
  • Вода
  • Ряженка
  • Минералка
  • ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 20–26 ФЕВРАЛЯ 2023 Муку для блинов тоже используют самую разную, например рисовую, манную или гречневую. Из какой муки пекут блины в Самаре Не считая пшеничной
    1. Рисовая
    2. Манная
    3. Овсяная
    4. Кукурузная
    5. Гречневая
    ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 20–26 ФЕВРАЛЯ 2023 В запросах к поиску Яндекса про блины сковороды упоминаются почти в три раза чаще, чем блинницы. Среди материалов сковородок с большим отрывом лидирует чугун, на втором месте алюминий. Среди покрытий популярнее всего мрамор и гранит.

    По данным поиска Яндекса, сейчас цены на блинные сковороды в интернет-магазинах начинаются примерно от 200 рублей и доходят до более чем 40 тысяч. Разброс цен на блинницы — от 700 рублей до более чем 100 тысяч.       С чем едят В Самаре блины чаще всего едят с творогом, мясом и сыром. На четвёртом месте грибы, на пятом — ветчина. С чем едят блины в Самаре
    1. Творог
    2. Мясо
    3. Сыр
    4. Грибы
    5. Ветчина
    6. Курица
    7. Икра
    8. Красная рыба
    9. Печень
    10. Бананы
    ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 20–26 ФЕВРАЛЯ 2023 В целом топы популярных рецептов блинов в крупных городах России почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если смотреть не на самые популярные, а на самые характерные рецепты — которые в этом городе востребованы намного больше, чем в среднем. Например, в Казани особенно часто ищут рецепты блинов на катыке, в Петербурге — с грибами в сливках. В Самаре больше, чем в других крупных городах, любят блины со сметанной заливкой.

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