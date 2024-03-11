Исследование: как в Самаре готовят блины на Масленицу

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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы со словами «блины» и «блинчики», которые самарцы задавали на прошлогодней масленичной неделе, и выяснили, как пекут блины в Самаре и с чем потом их едят. Способов приготовления блинов очень много. По данным поиска Яндекса, самарцы пекут блины в основном на молоке и молочных продуктах, а также на воде.