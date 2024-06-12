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Испытательный срок не вызывает негатива у большинства экономически активных самарцев

12 июня 2024 11:45
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Испытательный срок не вызывает негатива у большинства экономически активных самарцев

Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у горожан. Подавляющее большинство относится к нему спокойно и с пониманием, об отрицательном отношении рассказал лишь каждый седьмой. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob принимали участие экономически активные граждане.

47% самарцев относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, 35% — с пониманием: «Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит». Тем не менее у 14% наличие испытательного срока вызывает негатив: респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям. Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (20% против 13% среди остальных).

Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 86% против 78% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (90%).

Время проведения: 26 мая — 7 июня 2024 года

Теги: Опрос

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