Я нашел ошибку
Главные новости:
Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
в музее «Самара Космическая» состоялась презентация приключенческой игры для школьников
В музее «Самара Космическая» состоялась презентация приключенческой игры для школьников
Развитие образования, защита персональных данных и исторической памяти: экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов
Развитие образования, защита персональных данных и исторической памяти: экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов
В Самарской области усилят контроль за ценами на продукты и лекарства
В Самарской области усилят контроль за ценами на продукты и лекарства
В Ставропольском районе из Волги спасли косулю
В Ставропольском районе из Волги спасли косулю
В Самаре преподаватель гимназии перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
В Самаре преподаватель гимназии перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов
Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов
В Госдуме предложили продлить майские выходные
В Госдуме предложили продлить майские выходные
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.24
EUR 91.73
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению

6 апреля 2022 10:38
48
Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению

Управление Федеральной службы судебных приставов принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации в Российской Федерации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями. 

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», подписанным Президентом Российской Федерации 26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам УФССП России по Самарской области могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством. 

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.


 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов
06 апреля 2022, 09:40
Самарские приставы конфисковали устройства для подачи световых спецсигналов
Житель областной столицы решил провести апгрейд своего автомобиля. Происшествия
101
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
05 апреля 2022, 12:20
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
Ввиду того, что препарат является дорогостоящим, возможности приобрести у семьи его не было.  Общество
305
жительница Богатовского района Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.
01 апреля 2022, 10:40
Жительница Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.
Суд обязал виновника аварии выплатить женщине 90 тысяч рублей. Происшествия
668
  • Консультант плюс
В центре внимания
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
416
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
409
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
522
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
329
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
615
Весь список