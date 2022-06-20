Исполнилось пять лет со дня образования отдела контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества

126

Новая структура в уголовно-исполнительной системе создана в июне 2017 года. Руководит ОКИН полковник внутренней службы Елена Канаева. Ее сотрудники решают целый комплекс задач по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Среди них – наказание в виде принудительных работ. Этот новый вид наказания начал применяться с 2017 года. Принудительные работы заключаются в привлечении осуждённого к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Их целью является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду. Осужденные обеспечены местом проживания в общежитии, работой на предприятиях. Это деятельность не требует специальных квалификаций.

При этом они получают зарплату не ниже МРОТ и не вправе отказаться от предложенной работы. У осужденных появляется возможность пользоваться мобильной связью и интернетом, получать зарплату, погашать иски, общаться с родственниками, оплачивать коммунальные услуги. В общем - планировать свой бюджет. Также осужденные прикреплены к муниципальным органам здравоохранения .

Сейчас в уголовно-исполнительной системе региона уже функционируют 1 исправительный центр и 2 участка, в режиме исправительного центра. Готовится к открытию еще 2 ИЦ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО