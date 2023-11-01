Искусство исцеляет: в Самарской области для ветеранов СВО и их семей запланировали календарь культурных событий

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Ветераны СВО и их семьи в Самарской области стараются окружать заботой и вниманием. В трудное время важна не только материальная поддержка. Важно прикоснуться к чему-то светлому, красивому и вечному. Потому для семей бойцов СВО организуют походы на концерты, спектакли и другие культурные походы.

Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключили Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и министерство культуры Самарской области.

«За пять месяцев работы филиала фонда по обращениям ветеранов СВО и их семей, членов семей погибших на СВО одним из наиболее востребованных направлений стало посещение культурно-досуговых мероприятий: спектакли, выставки, концерты и детские праздники», - отметила руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

Будущую совместную работу обсудили в филиале фонда на заседании круглого стола, в котором приняли участие представители минкульта региона, Агентства социокультурных технологий, Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича, Самарского академического театра драмы им. М. Горького, Самарского театра юного зрителя «СамАрт», Самарской государственной филармонии.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество с филиалом фонда. Совместно будем проводить организацию мероприятий, посещение концертов, встречи в библиотеках. Одна из наших миссий - работа с ветеранами СВО», - рассказала ВРИО министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

На заседании круглого стола обсудили все детали сотрудничества: календарь мероприятий, бесплатные билеты и совместные проекты.

Фото предоставлено министерством культуры СО