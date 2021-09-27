Я нашел ошибку
Главные новости:
В качестве практической части урока учащиеся пройдут игровой тренажёр.
Российские школьники создадут умных помощников для учителей на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту
Налоговая служба напоминает, срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря 2021 года.
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов
В эти выходные на ВДНХ прошел Всероссийский фестиваль технических достижений «Техносреда».
Вузы-участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» приняли участие на фестивале «Техносреда» в Москве
Специальный грант университеты смогут направить на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий.
5 вузов-участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» вошли в число университетов страны, которые получат грант по программе Приоритет 2030»
В рамках форума ПРОФ-IT состоялась дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации».
Искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением
В Самаре за сутки заболели 358 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Следующим этапом совместной работы станет создание IT-платформы для Единого реестра технопарков Союзного Государства.
Технопарк «Жигулевская долина» включён в реестр технопарков Союзного государства России и Беларуси
Участники обсудят тему инжиниринга в системах электрохимии, практики применения водородной энергетики и топливных элементов.
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет инжиниринговый Форум 2021
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.66
-0.35
EUR 85.04
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»
В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением

27 сентября 2021 14:52
135
В рамках форума ПРОФ-IT состоялась дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации».

В рамках Всероссийского форума ПРОФ-IT состоялась панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации». Участники обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин-государство».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил, что одна из целей ведомства – создание удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

«Мы совсем недавно видели, как происходит цифровая трансформация таких консервативных тем как избирательный процесс. Теперь граждане могут проголосовать дистанционно. Обратная связь – это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР», – подчеркнул Качанов.

Все обращения, поступающие от граждан через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети аккумулируются на тепловой карте. За счет этого становится возможной оперативная реакция властей на вопросы в каждом конкретном регионе.  Функционал таких сервисов требует сложной аналитической работы с большим количеством данных. Первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что ЦУР работают с огромными массивами данных, в связи с чем решения по автоматизации процессов обработки весьма востребованы.

«Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете», – рассказал Истомин.

Также спикер озвучил готовность ЦУР работать с решениями, разрабатываемыми частными IT-компаниями. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме.

Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет гражданам направлять обращения в органы власти и местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

«В среднем за месяц в Самарской области поступает 12,5 тыс. обращений через ПОС. Регион стабильно входит в ТОП-5 по оперативной отработке жалоб населения. Ни одно обращение не остается без ответа, без конкретного решения проблемы, без реальной помощи. Именно быстрое и качественное решение актуальных проблем граждан и является основной целью платформы. Важно не только вести диалог по конкретному обращению, но и донести решение проблемы до всех заинтересованных лиц, до всех, кого эта проблема также волнует. Для органов власти ПОС позволяет не просто принимать необходимые меры для решения вопросов, волнующих граждан, но и получать объективную информацию об актуальных проблемах, - сообщил заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

На площадке форума также озвучили еще одну важную задачу – объединение всех государственных цифровых сервисов для граждан в одном месте, где жители смогут получать необходимую информацию и услуги и оставлять обращения.

«Наша задача – создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой свой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться», – заявил Кирилл Истомин.

В Самарской области Центр управления регионом работает с 25 ноября 2020 года. За это время через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» поступило более 75 тысяч  сообщений, жалоб и предложений от граждан региона. Кроме того, стоит отметить, что время первичного ответа жителям составляет чуть более двух часов.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
27 сентября 2021  13:20
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
172
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021  13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
772
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
897
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
963
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
848
Весь список