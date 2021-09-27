Искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением

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В рамках Всероссийского форума ПРОФ-IT состоялась панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации». Участники обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин-государство».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил, что одна из целей ведомства – создание удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

«Мы совсем недавно видели, как происходит цифровая трансформация таких консервативных тем как избирательный процесс. Теперь граждане могут проголосовать дистанционно. Обратная связь – это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР», – подчеркнул Качанов.

Все обращения, поступающие от граждан через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети аккумулируются на тепловой карте. За счет этого становится возможной оперативная реакция властей на вопросы в каждом конкретном регионе. Функционал таких сервисов требует сложной аналитической работы с большим количеством данных. Первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что ЦУР работают с огромными массивами данных, в связи с чем решения по автоматизации процессов обработки весьма востребованы.

«Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете», – рассказал Истомин.

Также спикер озвучил готовность ЦУР работать с решениями, разрабатываемыми частными IT-компаниями. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме.

Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет гражданам направлять обращения в органы власти и местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

«В среднем за месяц в Самарской области поступает 12,5 тыс. обращений через ПОС. Регион стабильно входит в ТОП-5 по оперативной отработке жалоб населения. Ни одно обращение не остается без ответа, без конкретного решения проблемы, без реальной помощи. Именно быстрое и качественное решение актуальных проблем граждан и является основной целью платформы. Важно не только вести диалог по конкретному обращению, но и донести решение проблемы до всех заинтересованных лиц, до всех, кого эта проблема также волнует. Для органов власти ПОС позволяет не просто принимать необходимые меры для решения вопросов, волнующих граждан, но и получать объективную информацию об актуальных проблемах, - сообщил заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

На площадке форума также озвучили еще одну важную задачу – объединение всех государственных цифровых сервисов для граждан в одном месте, где жители смогут получать необходимую информацию и услуги и оставлять обращения.

«Наша задача – создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой свой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться», – заявил Кирилл Истомин.

В Самарской области Центр управления регионом работает с 25 ноября 2020 года. За это время через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» поступило более 75 тысяч сообщений, жалоб и предложений от граждан региона. Кроме того, стоит отметить, что время первичного ответа жителям составляет чуть более двух часов.

Фото: pixabay