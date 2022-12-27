«Искренне вас благодарю за спасенные жизни земляков»: Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

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27 декабря в России отмечается 32-я годовщина со дня образования МЧС России. С Днем спасателя личный состав и ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров.



«В этот день мы чествуем отважных и храбрых бойцов МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», - обратился губернатор к сотрудникам ведомства.



В руках тех, кто служит в МЧС, – безопасность и спокойствие людей. Ради этого спасатели и пожарные ежедневно идут на риск при ликвидации чрезвычайных ситуаций, выручая тех, кто попал в беду. И каждый день здесь оценивается по самому высшему критерию – спасенными человеческими жизнями.



Спасатели Самарской области неоднократно доказывали свой профессионализм в экстремальных ситуациях, действуя оперативно, четко, слаженно. В 2022 году силами подразделений МЧС было спасено 2744 человека, оказавшихся в чрезвычайной ситуации и пострадавших в различных происшествиях природного и техногенного характера.

«Это спасенные жизни наших земляков. И я в первую очередь искренне вас благодарю за это», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Не случайно в девизе МЧС - «Предотвращение, спасение, помощь» - на первом месте стоит «предотвращение». Именно предупреждение, постоянное напоминание о правилах безопасности помогает избежать многих происшествий. По мнению Губернатора, системная профилактическая работа позволит создать условия для снижения количества чрезвычайных ситуаций в регионе.



«Наша с вами обязанность, и знаю, что Управление много для этого делает, - предупредить людей, еще раз обратить их внимание: зачастую элементарные меры безопасности, которые выработаны десятилетиями, могут сохранить жизни и самому человеку, и окружающим, его родным и близким. Конечно, эта работа сейчас должна быть усилена, как и наша работа по гражданской обороне. Мы видим, что нам многое предстоит сделать. Уверен, профессиональный состав Управления с такими задачами справится. На это нацелены, конечно, и все органы региональной и муниципальной власти. Именно так, командно и сообща, мы достигнем всех результатов», - уверен Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО