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Ирина Цветкова: «Право на жизнь, безопасность, счастье имеет каждый»

9 ноября 2022 11:40
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Ирина Цветкова: «Право на жизнь, безопасность, счастье имеет каждый»

9 ноября во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Международной сети против расизма, которая объединяет более 500 организаций из почти 50 стран.


«В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи», или «Ночи разбитых витрин», - рассказывает член общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. – Эта ночь стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. В 21 веке, казалось, такого уже быть не может. Казалось, все мы научены ошибками прошлого. Но, к сожалению, фашизм расправляет плечи и пытается овладеть умами людей. Ради мира на Земле, ради счастья всех и каждого, независимо от цвета кожи, национальности или расы, сейчас на передовой бьются наши соотечественники. Как и более 70 лет назад бились против фашистов наши деды и прадеды. Как и тогда – правда на нашей стороне. Победа будет за нами!»
Международный день борьбы против фашизма остается актуальным и сегодня. Даже в тех государствах, на чью долю выпало больше всего испытаний, официально зарегистрированы и легально действуют организации профашистской идеологии.
«Жизнь человека – высшая ценность, которая может быть, - говорит секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова. - Право на жизнь, безопасность, счастье имеет каждый. Независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания. Особенно важно помнить об этом сейчас, когда в мире снова находят развитие идеи фашизма. Нам всем казалось, что мы его победили в 1945 году. Но и в 21 веке продолжаем бороться с этим явлением. И снова, как и всегда, я говорю о важности информированности. Журналисты сейчас несут на себе особую ответственность перед обществом, государством и всем миром. Люди должны знать объективную правду о происходящем в мире, должны знать мировую историю и историю своей страны, развивать критическое мышление, чтобы не поддаваться на провокации и не принимать на веру недостоверную информацию. В этот день – день борьбы с фашизмом и антисемитизмом – мы еще раз напоминаем о равноценности человеческих жизней на планете Земля».
Сегодня как никогда большое значение приобретают пропагандистские меры, направленные на разъяснение тем, кто по незнанию вступает в такие организации. В первую очередь это касается молодежи.
«По национальности я являюсь евреем, поэтому для меня этот день имеет особенное значение, - отмечает член молодежного правительства Самарской области Илья Мостовой. - В период Великой Отечественной войны моя семья переехала в Самару, поэтому фашистская политика не нанесла очень сильный удар по нам. Я считаю, что этот праздник является очень важным, мы должны говорить о таких вещах, как недопустимость расизма, фашизма, антисемитизма. Без разговоров об этом, без культурного просвещения молодежи на эту тему наше будущее окажется под угрозой. Мир не должен быть полон ненависти и презрения друг к другу по этническому признаку. Если вы столкнулись с проявлением национализма, ненависти к вам по расовому признаку, самое главное – не молчите! Говорите, пишите об этом, и только все вместе мы окончательно сможем побороть все проявления нацизма, фашизма и антисемитизма».
Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и террора на национальной, расистской, в частности, антисемитской почве.
 

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