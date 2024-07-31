Инженер из Москвы выиграл в лотерею "Столото" почти 170 миллионов рублей

126

Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл 3 июля в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки", — рассказали в "Столото".

Там добавили, что мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам и воспользовался своим законным правом на анонимность.

На выигранные деньги москвич планирует купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.