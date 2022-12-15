Инвестпроект по строительству нескольких коровников реализуется на предприятии в Шенталинском районе

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Для животных подготовят 632 комфортабельных скотоместа. Просторные, светлые помещения с приточной вентиляцией, доильный зал с современным оборудованием, беспривязное содержание, специальные надсечки в проходах, чтобы снизить травматизм при передвижении животных. Запуск первых двух помещений планируется уже в ближайшее время, в полную силу объект заработает осенью следующего года.



– Раньше в районе было много ферм, сейчас все изменилось. Мы же хотим работать и развиваться, создавать рабочие места, чтобы люди оставались на селе. Строительство четырех комплексов по 158 голов и доильного молочного блока началось в мае этого года. На сегодняшний день завершено строительство двух комплексов, ведется монтаж оборудования. Также будут запущены ясли для молодняка на 70 мест, – рассказывает директор предприятия Эдуард Загидуллин.



Увеличение поголовья на предприятии позволит вырабатывать больше натуральной и качественной продукции. Ее производят на собственном молокозаводе. В сутки здесь могут перерабатывать до 10 тонн молока. В ассортименте – молочная и кисломолочная продукция, сливочное масло – почти полсотни наименований, которые знают и любят не только в Шенталинском районе, но и далеко за его пределами.

Фото: пресс-служба правительства СО