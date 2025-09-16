Инвесторам Самарской области рассказали о механизме передачи объектов культурного наследия

133

Минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций региона провели бизнес-мероприятие для инвесторов региона. Оно состоялось на площадке объекта культурного наследия — Даче К.П. Головкина.

В событии приняли участие представители бизнес-сообщества, профильных министерств и администрации Самары.

«Такие встречи помогают оставаться с бизнесом в прямом диалоге, рассказывать о нововведениях в инвестиционной сфере, о новых инструментах поддержки и возможностях, которые мы создаем на уровне региона, которые действуют на уровне федерального центра», — перечислил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участникам презентовали перспективные инвестплощадки, актуальные меры поддержки. Основной акцент встречи был сделан на объектах культурного наследия и механизме передачи таких объектов инвесторам.

Об успешных примерах реализации инвестпроектов на территории региона рассказали сами предприниматели в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Участники также говорили о взаимодействии бизнеса и науки. Ректор Самарского государственного политехнического университета Дмитрий Быков рассказал о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах СамГТУ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

За первый квартал 2025 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд рублей, на 9,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу – сделать Самарскую область магнитом для инвестиций. И создаем для этого все условия: развиваем инфраструктуру, предлагаем уникальные меры поддержки и сопровождаем каждый проект от идеи до запуска», — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.