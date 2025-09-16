Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Инвесторам Самарской области рассказали о механизме передачи объектов культурного наследия

16 сентября 2025 13:14
133
Инвесторам Самарской области рассказали о механизме передачи объектов культурного наследия

16 сентября 2025 13:14

Минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций региона провели бизнес-мероприятие для инвесторов региона. Оно состоялось на площадке объекта культурного наследия — Даче К.П. Головкина.

В событии приняли участие представители бизнес-сообщества, профильных министерств и администрации Самары.

«Такие встречи помогают оставаться с бизнесом в прямом диалоге, рассказывать о нововведениях в инвестиционной сфере, о новых инструментах поддержки и возможностях, которые мы создаем на уровне региона, которые действуют на уровне федерального центра», — перечислил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участникам презентовали перспективные инвестплощадки, актуальные меры поддержки. Основной акцент встречи был сделан на объектах культурного наследия и механизме передачи таких объектов инвесторам.

Об успешных примерах реализации инвестпроектов на территории региона рассказали сами предприниматели в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Участники также говорили о взаимодействии бизнеса и науки. Ректор Самарского государственного политехнического университета Дмитрий Быков рассказал о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах СамГТУ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

За первый квартал 2025 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд рублей, на 9,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу – сделать Самарскую область магнитом для инвестиций. И создаем для этого все условия: развиваем инфраструктуру, предлагаем уникальные меры поддержки и сопровождаем каждый проект от идеи до запуска», — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе

16 сентября 2025  13:00
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления

16 сентября 2025  12:26
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области

15 сентября 2025  11:07
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

15 сентября 2025  10:59
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком

14 сентября 2025  12:10
684
