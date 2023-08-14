Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области

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В понедельник, 14 августа, на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» начал свою работу международный форум «Армия-2023». За годы его проведения, по мнению Президента России Владимира Путина, он «заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества, в целом в развитие многоплановых отношений России с зарубежными странами».

На стендах, экспозициях, полигонах парка «Патриот» полторы тысячи российских предприятий представили свыше двадцати восьми с половиной тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения. В их числе представители ОПК Самарской области: «ОДК-Кузнецов», АО «Полимер», «Авиакор-авиационный завод», АО «Авиаагрегат», АО «НИИ «Экран», «Тяжмаш», «Жигулевский радиозавод» и завод «Коммунар», а также Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева. Делегацию региона возглавил Губернатор Дмитрий Азаров.

«На форуме «Армия-2023» наш регион всегда представлен масштабно. Конечно, это не случайно. Десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса размещены на территории Самарской области. И наш регион – опорный край державы, в том числе в создании обороноспособности страны, в этом нет никаких сомнений, – подчеркнул губернатор. – Новейшие разработки здесь представляют наши предприятия, научная школа. И я надеюсь, что этот форум даст импульс в подборе заказчиков, партнеров по реализации новых высокотехнологичных, инновационных проектов. Кроме того, и этот форум я рассматриваю как площадку для подбора и поиска инвесторов».

К примеру, ученые Самарского университета в рамках форума представили индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и многое другое.

Сегодня на базе вуза создают беспилотники различных типов и массы. А индивидуальное устройство по обнаружению дронов разработано одним из индустриальных партнеров университета, причем тестирование проходит в боевых условиях. Получая обратную связь с передовой, оборудование дорабатывают.

«Частоты меняют там очень часто», – отметил Дмитрий Азаров, говоря о БПЛА, используемых украинской стороной. «Это вечная борьба РЭБа и атакующих. Поэтому если остановишься, тебя опередят те, кто атакует. Постоянно дорабатывать надо, мы этим занимается», – заявили разработчики.

На выставке представлены и серийные дроны, оборудованные выносными комплексами управления, платами усиления сигнала. Они производятся индустриальным партнером вуза. «Я имел возможность, находясь в зоне специальной военной операции, видеть, как работают дроны, которые совместно с нашим университетом изготавливаются и передаются в армию», – отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, на базе 7-дюймового дрона в Самаре создали комплекты для оперативной доставки грузов, которые работают на удалении до 6 км. Одно из главных преимуществ такой беспилотной авиационной системы – ее надежность.

«Мы отдельно с учеными университета проговорили по программе составления дронов, проговорили, какие меры поддержки дополнительно нужны от Правительства Самарской области, – рассказал Губернатор. – Конечно, проговорили вопросы расширения программы. Кроме того, в фокусе моего внимания целый ряд проектов, который был представлен и ранее. Мы договорились о четких сроках реализации тех или иных проектов, о их сопровождении, что очень важно».

Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод». На выставке представили судно-амфибию на воздушной подушке. Оно способно перевозить пассажиров и груз круглый год при температуре от -25 до +40 °С, даже в период ледохода и ледостава на реках. Запас хода – 360 км, электронное управление упрощает управляемость и улучшает маневренность аппарата, скорость – до 100 км/ч по льду и до 80 км/ч по воде.

Дмитрий Азаров осмотрел самарскую разработку и рекомендовал производителям усовершенствовать сход для удобства людей. Особенно актуально это будет в зимнее время. Представители завода заверили, что проработают этот вопрос.

«Очень рад, что Авиакор освоил новую продукцию, не останавливаясь на своей традиционной тематике, – отметил Дмитрий Азаров. – Для нашего региона, богатого своими водными, речными объектами, суда на воздушной подушке очень востребованы. В последние годы мы обновили парк судов, приобрели новые. Но мы с большим удовольствием приобретали бы суда, изготовленные на нашем самарском предприятии. На мой взгляд, очень качественный продукт готовится к выпуску. Сегодня судно уже прошло опытную эксплуатацию. И я надеюсь, что в 2025 году это судно на воздушной подушке будет запущено в серию на территории Самарской области, конкретно на Авиакоре. Уже есть запрос от МЧС, от Росгвардии, есть запрос от Министерства обороны. Но мы видим потенциал использования этого судна на воздушной подушке для гражданских целей, для перевозки пассажиров. Очень востребованное судно, особенно в межсезонье».

Также в рамках форума Дмитрий Азаров обсудил загрузку Авиакора по работе над созданием пассажирского самолета. «В ближайшее время мы планируем, что на территорию региона приедет заместитель министра промышленности Российской Федерации, чтобы посмотреть размещение производства именно на нашем Авикоре. Только что договорились об этом с заместителем председателя Правительства – министром промышленности РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым. Огромное ему спасибо за внимание и поддержку региона. И по этой авиационной тематике также вместе с Минпромом проведем аудит готовности полноценного запуска производства самолета на базе нашего Авиакора», – добавил Губернатор.

Также, Глава региона оценил преимущества пикапов, которые изготавливает одно из предприятий, расположенных в Тольятти. «Сегодня, я уверен, эта колесная техника крайне востребована в армии. Договорились о том, что в ближайшее время мы разместим заказ и подготовим такой автомобиль, чтобы передать в армию для испытаний. После этого, уже с учетом требований и замечаний военных по эксплуатации автомобилей, планируем выйти на серийное производство», – рассказал Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что на полях форума было подписано соглашение о намерении реализовать в Самарской области еще один инвестиционный проект. Высокотехнологичная инновационная компания, которая выразила желание разместить производство в нашем регионе, выпускает продукцию двойного назначения. «Предварительно уже подумали о площадке, предложили коллегам наилучшие условия, – отметил Губернатор. – Партнеры понимают прекрасно, что у нас регион хорошо обеспечен высококвалифицированными кадрами, которые готовятся в наших учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, активность Правительства Самарской области, мои договоренности, все это в комплексе создает условия для привлечения новых инвесторов на территорию региона, в том числе по продукции, которая сегодня очень востребована для нашей страны».

Помимо прочего, было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Новикомбанком. Организация уже на протяжении многих лет работает с крупными промышленными предприятиями региона. Сегодня долгосрочное партнерство было закреплено документом. «Банк активно сотрудничает со всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса, расположенными на территории Самарской области, является надежным партнером нашего региона при проведении заимствований, размещении облигационных займов. Банк не раз становился победителем конкурсов, предлагая наилучшие условия, – отметил Дмитрий Азаров. – Отдельной темой обсуждения с руководством Новикомбанка стало развитие жилищного строительства. С целым рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса мы сегодня ведем переговоры о запуске жилищных программ для сотрудников. И банк здесь готов подставить плечо, стать надежным партнером в реализации и этих важных проектов».

На форуме «Армия-2023» заключено соглашение о создании пилотного проектного офиса Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Мордовия. На подписании присутствовали Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ Дмитрий Азаров и Глава Республики Мордовия, член наблюдательного совета НОЦ Артем Здунов.

Проектный офис призван повысить эффективность сотрудничества внутри Научно-образовательного центра при реализации проектов. Уполномоченная организация Мордовии будет заниматься проведением стратегических сессий и заседаний комитетов, приземленных на территории республики, отбором участников на месте для получения инновационных сертификатов, формированием образовательных программ.

Напомним, НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова. Он объединяет 6 регионов-инициаторов, почти 3 десятка вузов, 8 научных организаций, более 30 индустриальных партнеров.

«Научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который объединяет уже большое количество регионов и университетов, Академию наук Республики Беларусь, не теряет времени. Каждый форум буквально использует для того чтобы найти новых партнеров, закрепить договоренности. И я очень рад, что сегодня наш НОЦ подписал соглашение о реализации конкретного проекта на территории Мордовии», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил Артема Здунова за его включенность в реализацию проектов НОЦ.

Форум «Армия-2023» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. В нем принимают участие делегации и предприятия из 129 стран, в том числе из Индии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Форум продлится до 20 августа.

Фото: Дмитрий Бурлаков