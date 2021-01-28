Интерактивная выставка «Живи играя» прошла в технопарке «Жигулевская долина»

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27 января в административном корпусе технопарка «Жигулёвская долина» состоялась интерактивная выставка «Живи играя».

Объединение детских библиотек Тольятти представило издания, посвящённые различным видам спорта, настольные игры для детей и взрослых. Все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению игровых атрибутов. Самые азартные попробовали свои силы в интеллектуальной викторине на тему спорта и получили заслуженные призы

Первая выставка показала: такой формат пришелся посетителям по душе. А значит, в будущем нас ждут другие интересные события от Объединения детских библиотек.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Благотворительная экосистема», реализуемого технопарком «Жигулёвская долина» совместно с АНО «Деловая Волга». Объединение детских библиотек Тольятти выступает одним из партнеров проекта.

Основная идея проекта — новый гармоничный подход к понятию рабочего времени и рабочего пространства за счет наполнения его полезными спортивными и культурными мероприятиями.