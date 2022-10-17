Инструкторы РОСО "СВД и ПСН" проводят практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными СО

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На полигоне Самарской области проводятся практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными гражданами.

Инструкторы Региональной общестаенной самарской организации "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения (РОСО "СВД и ПСН") - Андрей Карпов и его помощники обучают призванных в ходе частичной мобилизации основам армейской тактической стрельбы.

"Граждане, призванные из запаса, выполняют стрельбы разного уровня сложности: по неподвижным целям, по движущимся целям, по появляющимся целям, стрельба со сменой огневой позиции".

Также отрабатывают тактику передвижения по полю боя снайперы. Они закрепляют навыки скрытного и оперативного передвижения по полю боя и занятия огневой позиций, после чего выполняют стрельбу.

Проходят обучения по целому ряду дисциплин: огневая, медицинская, инженерная, тактическая подготовка.

Фото: пресс-служба РОСО "СВД и ПСН"