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Инструктаж по пожарной безопасности провели для сотрудников Похвистневского дома-интерната для инвалидов

26 марта 2023 17:25
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Персоналу напомнили требования пожарной безопасности на объекте, правила использования первичных средств пожаротушения, действия при срабатывания пожарной сигнализации.

Изучение правил пожарной безопасности в нашей стране является обязательным для всех категорий руководителей, ИТР, работников, служащих. Противопожарный инструктаж проводится, чтобы донести до сотрудников основные требования пожарной безопасности, изучить пожарную опасность процесса производства, ознакомить со средствами противопожарной защиты и обучить действиям в случае возникновения пожара.

Так, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский Сергеем Абросимовым проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками Похвистневского дома-интерната для инвалидов.

Персоналу напомнили основные требования пожарной безопасности на объекте, правила использования первичных средств пожаротушения, действия при срабатывания пожарной сигнализации. Проинформировали о вступивших в силу с 1 марта 2023 года правилах противопожарного режима. Кроме этого, работникам интерната рассказали о правилах пожарной безопасности в быту и порекомендовали установить автономные дымовые пожарные извещатели - эффективные приборы для предупреждения и обнаружения возгораний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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