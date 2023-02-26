Инспекторы Центра ГИМС рассказали юным самарцам о правилах безопасности вблизи водоемов

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Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить открытые уроки в образовательных учреждениях региона, где рассказывают школьникам об основах безопасного поведения на водоемах в зимний период.

Недавно состоялась встреча госинспекторов самарского инспекторского отделения с учениками школы №55 г. Самары.

Ребятам рассказали о том, что выходить на лед водоемов в период ледостава опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах, о способах оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед, продемонстрировали первичные средства спасения.

В завершение встречи учащимся раздали памятки с описанием правил безопасности на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.

Уроки безопасности призваны предотвратить несчастные случаи на льду, сформировать у детей представление о безопасном поведении и ответственности за свою жизнь, ведь безопасность детей во многом зависит от их знаний и умений, поведения в критической ситуации.