Инспекторы ГИМС СО рассказали школьникам об опасностях тонкого льда для любителей прогуляться по нему

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают проводить профилактические мероприятия в образовательных учреждениях области с целью предупреждения происшествий на воде в период ледостава.

Выход на лед водоемов в период его становления всегда связан с риском для жизни. Об опасностях, которые подстерегают тех, кто любит прогуляться по тонкому льду рассказали ученикам школ Смышляевки и Курумоча.

Учащимся напомнили, что выходить на неокрепший лед в период ледостава опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах. Вместе с сотрудниками МЧС России на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут произойти в результате пренебрежения правилами безопасности и узнали какой алгоритм действий необходимо выполнить в случае, если они станут очевидцами происшествия на воде.

В завершение урока сотрудники МЧС России еще раз предостерегли ребят от игр на тонком льду рек, озер и прудов. Для закрепления полученной информации раздали красочные памятки.

Подобные занятия помогают обучить школьников безопасному поведению в период ледостава и снизить количество несчастных случаев на водоемах области в зимний период, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС