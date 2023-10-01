Инспекторы ГИМС СО проводят для студентов и школьников уроки по безопасности на воде в осенний период

138

В рамках месячника безопасности детей сотрудниками Главного управления проводятся уроки по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Самарской области.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам посещают школы, колледжи и вузы, где рассказывают студентам и школьникам об итогах купального сезона и правилах безопасности у воды в осенний период.

К сожалению, в купальный сезон 2023 года на водных объектах области погибло 5 детей.

В течение всего летнего периода инспекторы ГИМС проводили профилактические рейды и разъяснительную работу с населением.

С приходом осени меняется погода, а с нею и сезонные риски.

«Соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах необходимо в любое время года. Лето закончилось, на улице заметно похолодало. Пройдет еще некоторое время и все водоемы начнут покрываться ледяной коркой. Желание покататься на коньках на неокрепшем льду появляется у многих ребят. Поэтому для нас важно заранее предупредить детей об опасности, которую представляет тонкий лед, и к каким трагичным последствиям может привести выход на неокрепший лед водоемов», - отметила инспектор Октябрьского отделения Центра ГИМС Вероника Кузнецова.

Знания, полученные ребятами на уроках ОБЖ, должны помочь им избежать попадания в чрезвычайные ситуации на водных объектах.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО