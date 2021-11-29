Инспекторы ГИМС СО провели рейд на Черновском водохранилище

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Процесс становления льда на большинстве водоемов региона еще не завершился, но любители подледного лова уже поспешили на рыбалку по неокрепшему льду.

Именно с такими отчаянными рыбаками встретились во время профилактического рейда на Черновском водохранилище инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Желающих поживиться рыбой обнаружилось немало. Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.

В ходе рейда инспекторы ГИМС рассказали любителям зимней рыбалки о том, что процесс ледостава еще только начался, лед не успел набрать необходимую крепость, его структура рыхлая и пористая, поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова.

Фото: облМЧС