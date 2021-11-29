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Инспекторы ГИМС СО провели рейд на Черновском водохранилище

29 ноября 2021 15:16
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Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.

Процесс становления льда на большинстве водоемов региона еще не завершился, но любители подледного лова уже поспешили на рыбалку по неокрепшему льду.

Именно с такими отчаянными рыбаками встретились во время профилактического рейда на Черновском водохранилище инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Желающих поживиться рыбой обнаружилось немало. Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.

В ходе рейда инспекторы ГИМС рассказали любителям зимней рыбалки о том, что процесс ледостава еще только начался, лед не успел набрать необходимую крепость, его структура рыхлая и пористая, поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова.

 

Фото:   облМЧС

 

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