Инспекторы ГИМС СО: о правилах поведения на осенней рыбалке

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Осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли, но некоторые рыбаки отправляются за уловом, забывая о правилах безопасного поведения на воде.

Чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах инспекторы государственной инспекции по маломерным судам продолжают проводить профилактическую работу в местах популярных у рыболовов. Для этого представители МЧС России отправляются в рейды по акватории Волги и ее притоков.

Инспекторы напоминают: сейчас температура воды в Волге у берегов Самары чуть больше 5 градусов, и, если лодка перевернется, а рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации практически невозможно.

Если в период осенних каникул вы решите отправиться на отдых к воде с маленькими детьми, то будьте предельно внимательными, не оставляйте их без присмотра.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова:

- Основная причина гибели детей на воде, как и в теплое время года - это нахождение у водоемов без сопровождения взрослых. Уважаемые родители, будьте внимательными, не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте им играть у воды вблизи отвесных берегов и скользкой почвы.

Холодная погода не останавливает и любителей осенней рыбалки. Уважаемые рыболовы, при выходе на воду соблюдайте основные правила безопасности: надевайте спасательный жилет, сообщайте о своем местонахождении и времени возвращения домой своим близким, избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток, не употребляйте алкоголь».

В случае чрезвычайного происшествия - звоните по телефонам 101 или 112, сообщает пресс-служба облМЧС.

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