Инспекторы ГИМС СО ежедневно следят за обстановкой на водоемах

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Патрулирование инспекторами ГИМС проводится ежедневно. Следят за обстановкой на водоемах и рассказывают отдыхающим, как обезопасить себя и близких. Проверяют документы у судоводителей, наличие спасательных жилетов, аптечки, огнетушителя. Если есть нарушения - составляют протокол.

Однако, особую обеспокоенность и тревогу вызывает ситуация с отдыхающими на воде - количество погибших на водных объектах растет. К сожалению, жители региона продолжают заходить в воду в неустановленных местах, что является основной причиной происшествий на воде.

За прошедшие выходные в Самарской области на воде погибло 3 человека, среди которых 1 подросток.

Вчерашний день также не обошёлся без происшествий. На воде погибли 2 человека

Всего по данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 60 происшествий на водных объектах, погибло 49 человек, 15 человек спасены. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, и вполне вероятно, в нетрезвом состоянии. Зачастую жители региона посещают дикие места еще и в одиночку, подвергая себя еще большей опасности.

Купание на необорудованных пляжах – отдых рискованный, дно водоема не исследовано, могут встретиться ямы или резкие обрывы. В воде могут находиться посторонние предметы, которые могут привести к травме при нырянии. И, самое главное, что рядом нет людей, способных оперативно оказать профессиональную помощь.

Уважаемые жители Самарской области! Купайтесь только в оборудованных местах, не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не умея плавать, аккуратнее заходите в водоем, не оставляйте без присмотра детей, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС