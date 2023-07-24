Инспекторы ГИМС и судебные приставы СО провели рейд на акватории рек Волги и Самары

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Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провели рейд на акватории рек Волги и Самары с целью выявления нарушений и задолженностей у владельцев речного транспорта.

В ходе патрулирования владельцев маломерных судов проверяли по базе данных должников службы судебных приставов, всю информацию сверяя с информацией в базе данных ГИМС. В случае обнаружения задолженностей у любителей речных прогулок и рыбалки, на принадлежащее им судно мог быть наложен арест.

Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращали внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводили инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах, оформляли протоколы при выявлении правонарушений.

в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фото: ГУ МЧС СО