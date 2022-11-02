Иностранцы могут оплатить патент на работу на Госуслугах

Иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на Госуслугах.
Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его действие онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.
Что такое «Патент на работу»
Это документ, который необходим иностранным гражданам для работы в России. По трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физического лица. Чтобы оформить патент, нужно очно обратиться в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет недействительным.
Как оплатить патент на Госуслугах
Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин.