Иностранцы могут оплатить патент на работу на Госуслугах

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Иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на Госуслугах.

Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его действие онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.



Что такое «Патент на работу»



Это документ, который необходим иностранным гражданам для работы в России. По трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физического лица. Чтобы оформить патент, нужно очно обратиться в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет недействительным.



Как оплатить патент на Госуслугах

Зайти под своей учетной записью Госуслуг, выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев». Проверить личные данные и указать сведения о месте работы. Выбрать тип платежа — первый или ежемесячный. Выбрать способ оплаты — «Онлайн на Госуслугах». Внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек.

Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин.