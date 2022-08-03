Информацию о налоговой задолженности можно получать по СМС

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Межрайонная Инспекция ФНС России №15 по Самарской области информирует:

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса РФ налоговые органы имеют право информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС – сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности по налогам утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@.

В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налоговый орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.

Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).

Представить согласие можно в электронной форме - по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика, на бумаге - при личном посещении инспекции или, направив по почте.

Удобно и быстро направить согласие в электронном виде:

· Физические лица могут это сделать в Личном кабинете налогоплательщика по соответствующей ссылке в разделе "Профиль/Контактная информация".

· Организации и индивидуальные предприниматели могут направить согласие по телекоммуникационным каналам связи по установленному формату (КНД 1160068).

Обращаем внимание, что подобная рассылка с информацией о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам осуществляется не чаще одного раза в квартал.

Погасить задолженность можно посредством электронных сервисов ФНС России:

· «Уплата налогов и пошлин»,

· «Личный кабинет налогоплательщика»,

· «Единый налоговый платеж»,

· с помощью Единого портала государственных услуг.